Após rumores de traição, Barry Keoghan desativa sua conta do Instagram Ator, que têm um relacionamento com a artista Sabrina Carpenter, vinha sofrendo ataques na rede social O post Após rumores de traição... O Vício|Do R7 08/12/2024 - 09h08 (Atualizado em 08/12/2024 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barry Keoghan em Eternos

Barry Keoghan (Eternos) anunciou que desativou sua conta do Instagram, diante das especulações envolvendo uma suposta traição no relacionamento com Sabrina Carpenter.

Para saber mais sobre essa situação e as declarações do ator, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Começa a pré-venda de ingressos para SONIC 3 no Brasil

Jim Carrey brinca sobre interpretar dois personagens em SONIC 3: O Filme

SONIC 3: O Filme terá várias cenas pós-créditos