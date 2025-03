Após Wicked, Cynthia Erivo estrelará filme de suspense e ação do produtor de John Wick Atriz vem de uma indicação ao Oscar O post Após Wicked, Cynthia Erivo estrelará filme de suspense e ação do produtor de John Wick apareceu... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h46 ) twitter

Atriz de Wicked

Cynthia Erivo, conhecida por seu papel em Wicked, se juntou ao elenco do filme de suspense e ação Karoshi, da Lionsgate e 87Eleven, de acordo com o Deadline. Ela atuará ao lado de Teo Yoo (Vidas Passadas, O Recruta) e Isabel May (1883).

