Apple TV+ anuncia as estreias de abril de 2025

O Apple TV+ divulgou as novidades que chegam à plataforma em abril, incluindo novas séries e finais de temporada. Entre os destaques estão a série dramática Seus Amigos e Vizinhos (11 de abril), estrelada por Jon Hamm, a comédia Vidas Processadas (16 de abril), com David Oyelowo, e a terceira temporada da série infantil vencedora do Emmy Jane (18 de abril). Além disso, a plataforma terá os finais de temporada de Superfície (11 de abril), Emergência Berlim (9 de abril) e Ladrões de Drogas (25 de abril), que conta com o brasileiro Wagner Moura.

