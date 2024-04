Argylle: O Superespião - Novidades sobre a estreia no Apple TV+

Alto contraste

A+

A-

Protagonistas de Argylle O Superespião Protagonistas de Argylle O Superespião (O Vício - Cinema)

Argylle: O Superespião ganha data de estreia no Apple TV+. Recentemente, foram divulgadas novidades sobre o lançamento do filme, que promete ser repleto de ação e suspense. Com um elenco de peso e uma trama envolvente, a expectativa dos fãs só aumenta para conferir essa produção nas telinhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Argylle: O Superespião ganha data de estreia no Apple TV+

• Godzilla e Kong: O Novo Império | Diretor revela qual o seu filme favorito do Godzilla

• Duna | Kyle MacLachlan revela conversa com Timothée Chalamet sobre Paul Atreides

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.