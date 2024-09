Artista cria trailer de Minecraft de forma impressionante O filme live-action de Minecraft ganhou seu primeiro trailer, ganhando mais de 1 milhão de dislikes no YouTube O post Fã recria trailer... O Vício|Do R7 08/09/2024 - 21h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 21h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O filme live-action de Minecraft ganhou seu primeiro trailer, ganhando mais de 1 milhão de dislikes no YouTube, além de vários comentários furiosos. Ainda assim, a comunidade está agitada com o desenvolvimento do longa e, agora, o artista Alumio compartilhou sua própria versão do trailer, usando o próprio jogo para isso. Confira:

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Fã recria trailer de Minecraft dentro do jogo

• Venom 3 ganha novas imagens e confirma data do trailer final

• Jon Favreau diz que filme de Mandaloriano e Grogu recompensará fãs de Star Wars