Artista recria Michael Keaton como Batman no Oscar 2024

O artista criou uma ilustração baseada na aparição de Michael Keaton como Batman no Oscar 2024. A imagem mostra o ator caracterizado como o herói, em um momento que promete emocionar os fãs. A recriação traz à tona a nostalgia dos filmes antigos do Batman e a expectativa para o retorno do icônico personagem interpretado por Keaton.

