O Vício |Do R7

Assista ao teaser oficial do novo filme da DC: Watchmen - Capítulo 1 O aguardado novo filme da DC, "Watchmen - Capítulo 1", acaba de ganhar um teaser oficial que promete deixar os fãs ainda mais ansiosos...

Alto contraste

A+

A-

O aguardado novo filme da DC, "Watchmen - Capítulo 1", acaba de ganhar um teaser oficial que promete deixar os fãs ainda mais ansiosos. Com uma atmosfera misteriosa e cheia de ação, o vídeo revela um pouco do que podemos esperar dessa nova produção que promete surpreender a todos. Acompanhe as novidades e prepare-se para mergulhar nessa incrível história!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Emily Blunt pode estrelar novo filme de Steven Spielberg

• Watchmen: Capítulo 1 | Novo filme da DC ganha teaser oficial

• Atores de A Bruxa de Blair detalham luta por compensação justa após 25 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.