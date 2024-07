O Vício |Do R7

Ativação impressionante de Deadpool Wolverine no Rio de Janeiro Deadpool & Wolverine ganha ativação impressionante no Rio de Janeiro. O evento surpreendeu os fãs com uma experiência única e cheia...

Alto contraste

A+

A-

Deadpool-&-Wolverine-classificação-indicativa

Deadpool & Wolverine ganha ativação impressionante no Rio de Janeiro. O evento surpreendeu os fãs com uma experiência única e cheia de adrenalina. A interação entre os personagens foi um dos pontos altos, levando os presentes à loucura com suas performances.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine ganha ativação impressionante no Rio de Janeiro

• Deadpool & Wolverine | Horário do início da pré-venda de ingressos no Brasil é confirmado

• Deadpool & Wolverine | Diretor sobre participações especiais: “Algumas são verdadeiras”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.