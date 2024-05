O Vício |Do R7

Atlas, com Jennifer Lopez, decepciona críticos no Rotten Tomatoes Atlas, com Jennifer Lopez, tem péssima aprovação no Rotten Tomatoes. O filme tem enfrentado duras críticas dos especialistas, refletindo...

Alto contraste

A+

A-

Aprovação de Atlas

Atlas, com Jennifer Lopez, tem péssima aprovação no Rotten Tomatoes. O filme tem enfrentado duras críticas dos especialistas, refletindo em sua baixa pontuação no famoso site de avaliações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Atlas, com Jennifer Lopez, tem péssima aprovação no Rotten Tomatoes

• Divertida Mente 2 revela Nostalgia em teaser inédito

• Vingadores: Guerras Secretas pode ser dividido em 2 partes, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.