O Vício |Do R7

Ator de The Boys faz comparação intrigante sobre vilão misterioso de Superman O ator de The Boys fez uma comparação surpreendente entre o vilão misterioso do novo filme do Superman e o personagem Black Noir...

‌



A+

A-

O ator de The Boys fez uma comparação surpreendente entre o vilão misterioso do novo filme do Superman e o personagem Black Noir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Ator de The Boys compara vilão misterioso do filme com Black Noir

• Superman enfrenta a Engenheira e vilão misterioso em vídeos do set

• Divertida Mente 2 se torna a 3ª animação de maior bilheteria de todos os tempos