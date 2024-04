Ator dos filmes de X-Men “consideraria” reprisar papel no MCU

Alto contraste

A+

A-

Aaron Stanford da franquia X-Men Aaron Stanford da franquia X-Men (O Vício - Cinema)

O ator Aaron Stanford, conhecido por interpretar o mutante Piotr Rasputin, também conhecido como Colossus, nos filmes da franquia X-Men, revelou que consideraria reprisar o papel no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Em uma entrevista recente, Stanford expressou interesse em voltar a interpretar o personagem, caso houvesse uma oportunidade. Saiba mais sobre essa possibilidade de retorno de um dos mutantes mais queridos pelos fãs consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.