Ator revela segredos de Planeta dos Macacos: O Reinado

Alto contraste

A+

A-

Filme de Planeta dos Macacos Filme de Planeta dos Macacos (O Vício - Cinema)

O filme Planeta dos Macacos: O Reinado trouxe uma nova abordagem para a famosa franquia, e agora um dos atores do elenco revelou o que diferencia essa produção dos filmes anteriores. Em uma entrevista exclusiva, ele explicou que o foco em explorar o desenvolvimento dos personagens e a complexidade das relações humanas é o que torna esse filme tão especial.

Descubra todos os segredos por trás de Planeta dos Macacos: O Reinado consultando a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício. Saiba mais sobre os desafios enfrentados pela equipe de produção, as inspirações por trás do roteiro e como o elenco se preparou para dar vida a esses personagens fascinantes. Não perca essa oportunidade de mergulhar no universo de Planeta dos Macacos!

Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Ator explica o que diferencia Planeta dos Macacos: O Reinado dos filmes anteriores

• Sylvester Stallone diz que quase interpretou um Ken em Barbie

• Twisters | Pôster oficial é divulgado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.