Atores do Planeta Diário se reúnem em fotos inéditas No universo cinematográfico do Superman, os atores do Planeta Diário se reuniram em fotos inéditas, trazendo nostalgia aos fãs da...

Alto contraste

A+

A-

Planeta Diário Superman

No universo cinematográfico do Superman, os atores do Planeta Diário se reuniram em fotos inéditas, trazendo nostalgia aos fãs da icônica história do herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Atores do Planeta Diário aparecem juntos em fotos

• Michael | Prévia de cinebiografia surpreendeu público em evento

• Filme de F1 com Brad Pitt ganha data e distribuidora nos cinemas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.