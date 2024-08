Atualizações sobre Batman: Parte 2 que você não pode perder O diretor Matt Reeves compartilhou novas informações sobre o desenvolvimento de Batman: Parte 2, a sequência do aclamado filme de... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 00h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 00h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O diretor Matt Reeves compartilhou novas informações sobre o desenvolvimento de Batman: Parte 2, a sequência do aclamado filme de 2022. Em uma recente entrevista, ele discutiu o progresso do projeto e o que os fãs podem esperar da continuação da história do Cavaleiro das Trevas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Batman: Parte 2 | Matt Reeves dá atualização sobre desenvolvimento

• Nosferatu | Remake tem duração revelada

• Piratas do Caribe | Naomie Harris não acredita em retorno à franquia