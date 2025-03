Avengers: Doomsday | Danny Ramirez chega ao local da produção Ator do Falcão já se prepara para as filmagens de Vingadores 5 O post Avengers: Doomsday | Danny Ramirez chega ao local da produção... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h07 ) twitter

Danny Ramirez Avengers Doomsday

Com as filmagens de Avengers: Doomsday agendadas para abril, Danny Ramirez, o novo Falcão do MCU, chega ao local da produção do filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema para mais detalhes sobre o novo filme da Marvel!

