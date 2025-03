Avengers: Doomsday e Guerras Secretas são um “novo começo” para o MCU De acordo com os diretores Joe e Anthony Russo O post Avengers: Doomsday e Guerras Secretas são um “novo começo” para o MCU apareceu... O Vício|Do R7 16/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 16/03/2025 - 09h05 ) twitter

Os diretores Joe e Anthony Russo vieram ao Brasil para promover a estreia de The Electric State, maior produção da história da Netflix, e trouxeram comentários importantes sobre Avengers: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do MCU!

