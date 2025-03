Avengers: Doomsday | Retorno de Tom Hiddleston como Loki é confirmado Ele está de volta! O post Avengers: Doomsday | Retorno de Tom Hiddleston como Loki é confirmado apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 26/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h27 ) twitter

Temporada de Loki

A Marvel Studios confirmou que Tom Hiddleston retornará como Loki em Avengers: Doomsday (Vingadores 5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do MCU!

