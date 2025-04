Avengers: Doomsday | Surge a primeira foto do set Filme tem estreia marcada para maio de 2026 O post Avengers: Doomsday | Surge a primeira foto do set apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avengers: Doomsday ganha teaser oficial de produção

Vazou a primeira foto do set de Avengers: Doomsday (Vingadores 5). Não revela muita coisa, apenas uma enorme cratera, com algo que ainda não dá para identificar no meio.

Para mais detalhes sobre o que está por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Matador de Aluguel | Guy Ritchie negocia para dirigir a sequência

Primeiro trailer de Tron: Ares será divulgado amanhã

Avengers: Doomsday | Channing Tatum reage a sua confirmação no elenco