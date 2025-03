Avengers: Doomsday terá Florence Pugh como Yelena Belova Atriz também aparece como a personagem no vindouro Thunderbolts* O post Avengers: Doomsday terá Florence Pugh como Yelena Belova apareceu... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h46 ) twitter

Florence Pugh em Thunderbolts

A Marvel Studios confirmou que Florence Pugh reprisará o papel de Yelena Belova em Avengers: Doomsday (Vingadores 5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do universo Marvel!

