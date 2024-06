O Vício |Do R7

Bad Boys: Até o Fim promete ser um sucesso de bilheteria Bad Boys: Até o Fim pode arrecadar quase US$ 80 milhões em abertura global, segundo informações divulgadas. O aguardado filme da...

Bad Boys Até o Fim, da Sony Pictures

Bad Boys: Até o Fim pode arrecadar quase US$ 80 milhões em abertura global, segundo informações divulgadas. O aguardado filme da Sony Pictures promete ser um sucesso de bilheteria, atraindo fãs de ação e aventura ao redor do mundo. Com uma estimativa tão alta, a expectativa é que o longa conquiste o público e se destaque nas telonas.

