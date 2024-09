Bad Bunny se une a comédia icônica no cinema Gravações já estão em andamento O post Um Maluco no Golfe 2 | Bad Bunny se junta ao elenco apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 10/09/2024 - 16h24 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h24 ) ‌



De acordo com o Hollywood Reporter, o cantor Bad Bunny se juntou ao elenco de Um Maluco no Golfe 2. Detalhes do seu papel não foram revelados.

