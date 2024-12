Bailarina | Ana de Armas esmaga monitor em novo vídeo promocional Atriz está presente na CCXP 24 O post Bailarina | Ana de Armas esmaga monitor em novo vídeo promocional apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 07/12/2024 - 15h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana de Armas, de Bailarina, derivado de John Wick

A atriz Ana de Armas, a protagonista de Bailarina: Do Universo de John Wick, apareceu em novo vídeo promocional do filme esmagando um monitor com uma marreta.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este emocionante lançamento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Moana 2 deve atingir US$ 600 milhões em bilheteria global nesta semana

28 Years Later | Teaser deixa pista para data de lançamento do trailer oficial

Sorria 2 | Artes conceituais mostram a aterrorizante Entidade