Batman | Robert Pattinson brinca sobre demora para concluir trilogia: "Vou me aposentar" Diretor e roteirista Matt Reeves é conhecido por ser lento para desenvolver seus filmes O post Batman | Robert Pattinson brinca sobre... O Vício|Do R7 04/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h10 )

Batman de Robert Pattinson

Em entrevista com o New York Times, Robert Pattinson brincou sobre o tempo que ainda levará para concluir a sua trilogia de Batman.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo do Batman!

