Beetlejuice chega ao Brasil em mídia digital Filme arrecadou US$ 420 milhões ao redor do mundo O post Beetlejuice Beetlejuice ganha data em mídia digital no Brasil apareceu primeiro... O Vício|Do R7 15/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h29 )

Trailer do Beetlejuice Beetlejuice

Em comunicado oficial, a Warner Bros. Pictures anuncia que Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, do diretor Tim Burton, chegará ao Brasil no formato de mídia digital no próximo domingo, 20 de outubro.

