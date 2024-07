Beetlejuice: Confira o novo pôster com homenagem ao original Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Os fãs do clássico filme "Beetlejuice" podem comemorar, pois foi divulgado um novo pôster... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 10h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h11 ) ‌



Pôster de Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Os fãs do clássico filme "Beetlejuice" podem comemorar, pois foi divulgado um novo pôster que presta uma bela homenagem ao original. A imagem traz elementos icônicos do longa e promete despertar a nostalgia em quem cresceu assistindo às travessuras do excêntrico Beetlejuice.

