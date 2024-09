Beetlejuice surpreende com bilheteira global impressionante Números foram ligeiramente acima do esperado O post Beetlejuice Beetlejuice tem abertura mundial acima do esperado apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/09/2024 - 17h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 17h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice teve uma abertura mundial ligeiramente acima do esperado. O filme de Tim Burton arrecadou US$ 145,4 milhões ao redor do mundo em seu fim de semana de estreia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Beetlejuice Beetlejuice tem abertura mundial acima do esperado

• Deadpool & Wolverine ganha previsão para ser lançado em mídia digital

• Deadpool & Wolverine | Ladypool teve dublê de Mulher-Maravilha no filme