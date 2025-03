Ben Affleck afirma que perdeu o interesse no gênero de super-heróis Ator interpretou o Demolidor e o Batman nos cinemas O post Ben Affleck afirma que perdeu o interesse no gênero de super-heróis apareceu... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Batman do Ben Affleck

Ben Affleck deu vida ao Batman no Universo Estendido DC, e também interpretou o Demolidor da Marvel no filme de 2003, mas agora o ator afirma ter perdido seu interesse no gênero de super-heróis.

Para saber mais sobre a opinião de Affleck e suas experiências, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Premonição 6 ganha primeiro trailer oficial

Pesquisa revela os filmes mais aguardados do meio de 2025; Jurassic World: Recomeço lidera

Batman | Ben Affleck reflete sobre seu trabalho interpretando o Cavaleiro das Trevas