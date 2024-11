Ben Affleck diz que criação de filmes será uma das últimas coisas afetadas pela IA Ben Affleck diz que criação de filmes será uma das últimas coisas afetadas pela IA O Vício|Do R7 14/11/2024 - 22h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 22h50 ) twitter

Ben Affleck

Ben Affleck (Air) não acha que a IA (inteligência artificial) é uma grande ameaça para a criação de filmes no momento, pois entende que a tecnologia é incapaz de criar algo do zero.

