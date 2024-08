Ben Affleck e a Batalha Judicial de Hulk Hogan: Um Filme Imperdível! O filme sobre Hulk Hogan vs. Gawker, com Ben Affleck, terá diretor de Gênio Indomável. Essa produção promete trazer à tona uma das... O Vício|Do R7 06/08/2024 - 00h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 00h16 ) ‌



O filme sobre Hulk Hogan vs. Gawker, com Ben Affleck, terá diretor de Gênio Indomável. Essa produção promete trazer à tona uma das batalhas judiciais mais emblemáticas da indústria do entretenimento.

