Bill Skarsgård brilha em nova imagem de O Corvo Bill Skarsgård é destaque em uma imagem inédita do novo filme "O Corvo". O ator aparece em uma cena misteriosa que promete envolver...

Bill Skarsgard no filme O Corvo

Bill Skarsgård é destaque em uma imagem inédita do novo filme "O Corvo". O ator aparece em uma cena misteriosa que promete envolver os fãs do gênero. A produção promete ser um sucesso de bilheteria, com uma trama envolvente e um elenco de peso.

