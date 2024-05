O Vício |Do R7

Bill Skarsgård em Contra o Mundo

Contra o Mundo encerra exibição nos cinemas com bilheteria desastrosa. O filme protagonizado por Bill Skarsgård não conseguiu atrair o público esperado, resultando em números decepcionantes nas bilheterias. Mesmo com uma grande expectativa em torno da produção, o longa não conseguiu conquistar o sucesso esperado, deixando a equipe e os investidores preocupados com os resultados.

