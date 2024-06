O Vício |Do R7

Bill Skarsgård em O Corvo O novo filme "O Corvo" recebeu uma classificação indicativa e promete trazer muita emoção para os fãs. Com Bill Skarsgård no elenco...

Alto contraste

A+

A-

Bill Skarsgård em O Corvo

O novo filme "O Corvo" recebeu uma classificação indicativa e promete trazer muita emoção para os fãs. Com Bill Skarsgård no elenco, a produção promete surpreender o público com sua trama envolvente e personagens cativantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Corvo | Novo filme recebe classificação indicativa

• Aqui, novo filme de Tom Hanks, ganha trailer oficial

• Ryan Reynolds faz post misterioso com bandeira dos Vingadores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.