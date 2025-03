Blade foi cancelado pela Marvel Studios, diz jornalista Fim da linha? O post Blade foi cancelado pela Marvel Studios, diz jornalista apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 28/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mahershala Ali, o Blade do MCU

Jornalista do The Playlist, Rodrigo Perez afirma que a Marvel Studios decidiu cancelar Blade, estrelado por Mahershala Ali. O filme esteve em desenvolvimento por muitos anos e sofreu com vários problemas, incluindo mudanças de diretores e roteiristas.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Tempo de Guerra, de Alex Garland, chega ao Metacritic com ótima aprovação

Anônimo 2 | Veja o primeiro pôster oficial do filme estrelado por Bob Odenkirk

Efeitos Colaterais é renovada para a 2ª temporada no Adult Swim