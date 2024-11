Blade | Kevin Feige aborda dificuldades de produção do filme Blade | Kevin Feige aborda dificuldades de produção do filme O Vício|Do R7 09/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Blade Filme

Kevin Feige, o chefe da Marvel Studios, comentou em entrevista recente sobre as dificuldades de produção do futuro filme do Blade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Wonka | Paul King confirma que sequência já está em desenvolvimento

Kevin Feige comenta futuro de Deadpool e Wolverine no MCU

Toy Story 5 ganha novos visuais oficiais durante a D23 Brasil