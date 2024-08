Blake Lively Brilha em Novo Filme e Impressiona Críticos O filme "É Assim que Acaba", com Blake Lively, recebeu uma excelente nota no CinemaScore, destacando-se entre as produções recentes... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 10/08/2024 - 08h46 ) ‌



A+

A-

É Assim que Acaba

O filme "É Assim que Acaba", com Blake Lively, recebeu uma excelente nota no CinemaScore, destacando-se entre as produções recentes. A performance da atriz tem sido amplamente elogiada, atraindo a atenção tanto do público quanto da crítica.

