Bob Iger e a busca pela excelência: Disney+ vs Netflix

Disney+, Bob Iger e Netflix

Bob Iger deseja que Disney+ esteja à altura da Netflix e para isso, a gigante do entretenimento está investindo em conteúdos de qualidade e inovação para conquistar seu espaço no mercado de streaming. A competição entre as duas plataformas promete trazer benefícios aos consumidores, que terão cada vez mais opções de entretenimento de alto nível.

