Bokeem Woodbine indica possível retorno do vilão Shocker em futuros filmes do Homem-Aranha Personagem apareceu em Homem-Aranha: De Volta ao Lar O post Bokeem Woodbine indica possível retorno do vilão Shocker em futuros filmes... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bokeem Woodbine, que interpretou o vilão Shocker em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, deixou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) empolgados com a possibilidade de um retorno do personagem. Em entrevista exclusiva ao The Direct durante a estreia de Government Cheese no SXSW, o ator expressou um "sentimento" de que sua participação no MCU pode não ter chegado ao fim.

Para saber mais sobre o futuro do Shocker e as novidades do Homem-Aranha, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Lady Gaga brinca com fracasso de Coringa 2: “Prometo não fazer o 3”

Capitão América 4 se aproxima de US$ 400 milhões em bilheteria ao redor do mundo

Matthew McConaughey aborda retorno à atuação após hiato de 6 anos