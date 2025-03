Bong Joon-ho quer trabalhar em filme de kaiju com diretor de Godzilla Minus One Cineastas estão discutindo a possibilidade O post Bong Joon-ho quer trabalhar em filme de kaiju com diretor de Godzilla Minus One apareceu... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h25 ) twitter

Godzilla Minus One

Bong Joon-ho, de Parasita e Mickey 17, admitiu que gostaria de trabalhar em um filme de kaiju com Takashi Yamazaki, do aclamado Godzilla Minus One.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

