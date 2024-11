Borderlands | CEO da Lionsgate sobre fracasso do filme: “Deu tudo errado” Borderlands | CEO da Lionsgate sobre fracasso do filme: “Deu tudo errado” O Vício|Do R7 07/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Borderlands

Após anos de problemas de produção, Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo (2024) viu a luz do dia este ano, mas foi um enorme fracasso. O longa encerrou sua exibição cinematográfica com apenas US$ 31 milhões arrecadados ao redor do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Como Treinar o Seu Dragão | Live-action deve ganhar trailer nos próximos dias

O Auto Da Compadecida 2 ganha teaser destacando o Coronel Ernani

Joe Locke, de Agatha: Desde Sempre, diz que Viúva Negra é seu filme favorito do MCU