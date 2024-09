Borderlands: um fracasso nas bilheteiras Elenco com rostos conhecidos não conseguiu impedir um enorme fiasco comercial O post Borderlands encerra exibição cinematográfica com... O Vício|Do R7 12/09/2024 - 12h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h03 ) ‌



Filme de Borderlands

Dados atualizados do The-Numbers confirmam que Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo encerrou sua exibição cinematográfica com apenas US$ 31 milhões, sendo US$ 15,4 milhões domésticos US$ 15,4 milhões em mercados internacionais.

