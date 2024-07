O Vício |Do R7

Brad Pitt estrela novo filme da F1 O aguardado filme da Fórmula 1, estrelado por Brad Pitt, acaba de ganhar um pôster oficial e a data para o lançamento do trailer...

Brad Pitt em filme da F1

O aguardado filme da Fórmula 1, estrelado por Brad Pitt, acaba de ganhar um pôster oficial e a data para o lançamento do trailer foi anunciada. A produção promete trazer muita ação e adrenalina para os fãs do esporte e do renomado ator.

