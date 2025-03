Branca de Neve | Ator lamenta polêmicas em torno do filme: “Estão com medo” O evento de lançamento acabou sendo muito reduzido O post Branca de Neve | Ator lamenta polêmicas em torno do filme: “Estão com medo... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 14/03/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Branca de Neve ganha trailer internacional repleto de cenas inéditas

Responsável pela voz de Zangado no live-action da Branca de Neve, Martin Klebba lamentou que existam tantas polêmicas em torno da produção.

Para saber mais sobre as declarações do ator e as controvérsias envolvendo o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Duna | Adrien Brody quer trabalhar com Denis Villeneuve na franquia

Branca de Neve | Rachel Zegler é destaque em imagem inédita de bastidores

Quais adaptações de Colleen Hoover estão em desenvolvimento?