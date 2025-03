Branca de Neve fracassa em abertura global com menos de US$ 90 milhões Desempenho está ainda mais baixo do que se esperava O post Branca de Neve fracassa em abertura global com menos de US$ 90 milhões apareceu... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Branca de Neve ganha trailer internacional repleto de cenas inéditas

O remake em live-action de Branca de Neve teve uma estreia decepcionante nas bilheteiras, arrecadando apenas US$ 43 milhões nos Estados Unidos e US$ 87,3 milhões globalmente. O filme, que custou mais de US$ 250 milhões para ser produzido, ficou abaixo das expectativas, que eram de uma arrecadação de US$ 100 milhões.

Para mais detalhes sobre o desempenho do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Avengers: Doomsday | Kevin Feige está preocupado com direção dos Irmãos Russo, diz rumor

Mulher-Hulk pode ter sido confirmada em Avengers: Doomsday

Death of a Unicorn recebe aprovação no Rotten Tomatoes