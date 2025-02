Branca de Neve | Live-action recebe conteúdo de bastidores Estreia nos cinemas se aproxima O post Branca de Neve | Live-action recebe conteúdo de bastidores apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 20/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h27 ) twitter

Trailer de Branca de Neve

A Disney divulgou conteúdo de bastidores do live-action de Branca de Neve, com entrevistas com o diretor Marc Webb e as estrelas Rachel Zegler e Gal Gadot.

