Branca de Neve | Novas projeções de bilheteria reforçam cenário preocupante para o live-action Filme estreia em 20 de março O post Branca de Neve | Novas projeções de bilheteria reforçam cenário preocupante para o live-action... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Branca de Neve | Pôster inédito destaca Rachel Zegler e Gal Gadot

O Hollywood Reporter divulgou novas projeções de bilheteria para o live-action de Branca de Neve, e elas reforçam que o cenário não parece muito promissor para o filme.

Para mais detalhes sobre as expectativas de bilheteira e o futuro do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Resgate Implacável, com Jason Statham, ganha trailer oficial inédito

Mercado Livre anuncia acordo de distribuição com a NBCUniversal

Superman | Warner contrata consultor de marketing de Star Wars e Marvel para o filme