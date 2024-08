Branca de Neve: O Live-Action que Está Fazendo História! O trailer do live-action de Branca de Neve quebrou recordes de visualizações, atraindo a atenção de fãs e curiosos. A expectativa... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 07h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 07h06 ) ‌



Rachel Zegler caracterizada como a Branca de Neve

O trailer do live-action de Branca de Neve quebrou recordes de visualizações, atraindo a atenção de fãs e curiosos. A expectativa em torno do filme é enorme, especialmente com a performance de Rachel Zegler no papel principal.

