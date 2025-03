Branca de Neve | Orçamento pode ter sido ainda maior que se imaginava Produção foi extremamente cara O post Branca de Neve | Orçamento pode ter sido ainda maior que se imaginava apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Branca de Neve | Pôster inédito destaca Rachel Zegler e Gal Gadot

De acordo com o New York Times, o filme Branca de Neve (2025) custou US$ 350 milhões para ser produzido, e não US$ 270 milhões, como havia sido divulgado anteriormente pela Disney. O orçamento inflado do filme se deve, principalmente, às refilmagens, às reescritas do roteiro e à grande quantidade de computação gráfica da produção.

Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes sobre o orçamento e as expectativas de Branca de Neve, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Com Jason Statham, Resgate Implacável estreia nos cinemas brasileiros

Warner vai demolir prédio dos Looney Tunes em seu estúdio

O Macaco ganha data para mídia digital