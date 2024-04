Cachorro de Anatomia de uma Queda é vetado do Oscar 2024; saiba mais

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

O cachorro que participou do filme "Anatomia de uma Queda" não poderá comparecer ao Oscar 2024, conforme decisão da organização. A polêmica envolvendo a presença do animal na premiação tem gerado debates entre os fãs e críticos do longa-metragem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Cachorro de Anatomia de uma Queda está proibido de ir ao Oscar 2024; entenda

• Kung Fu Panda 4 registra boa pré-estreia nos EUA

• Donzela | Aprovação no Rotten Tomatoes é revelada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.