Cailee Spaeny em destaque no filme Alien Romulus

Cailee Spaeny em Alien Romulus

Alien: Romulus será exibido durante o Festival Internacional de Cinema de Edimburgo. Este filme promete trazer muita ação e suspense para os fãs do gênero. A atriz Cailee Spaeny está em destaque na produção, chamando a atenção do público com sua atuação envolvente. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única com Alien: Romulus.

