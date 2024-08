Camila Mendes Brilha como Teela em Novo Filme de Mestres do Universo Camila Mendes será Teela no filme de Mestres do Universo, trazendo uma nova perspectiva para a icônica personagem. A atriz, conhecida... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h46 ) ‌



Camila Mendes será Teela

Camila Mendes será Teela no filme de Mestres do Universo, trazendo uma nova perspectiva para a icônica personagem. A atriz, conhecida por seu papel em "Riverdale", promete encantar os fãs com sua interpretação.

